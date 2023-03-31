Япония и США провели совместные учения ВВС с использованием бомбардировщиков

Военные Японии и США провели совместные учения ВВС, в которых приняли участие, в том числе американские стратегические бомбардировщики B-52.

Военные Японии и США провели совместные учения ВВС, в которых приняли участие, в том числе американские стратегические бомбардировщики B-52.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу объявило командование Воздушных Сил самообороны Японии.

Учения, в ходе которых отрабатывалось тактическое взаимодействие, прошли 30 марта в небе над Японским и Восточно-Китайском морями. Отмечается, что с японской стороны в них приняли участие 12 истребителей F-15 и 4 истребителя F-2, а с американской - 2 стратегических бомбардировщика B-52.