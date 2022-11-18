Япония и США провели совместные учения с участием боевых самолетов

Военнослужащие воздушных Сил самообороны Японии и пилоты ВВС США в пятницу провели совместные учения с участием боевых самолетов.

Военнослужащие воздушных Сил самообороны Японии и пилоты ВВС США в пятницу провели совместные учения с участием боевых самолетов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном в Twitter воздушных Сил самообороны.

Отмечается, что от Японии были задействованы три истребителя F-15, от США - четыре истребителя F-16. Цель учений заключалась в повышении сдерживающего потенциала японо-американского альянса.

По данным агентства Kyodo, учения были реакцией Токио и Вашингтона на осуществленный в пятницу ракетный пуск КНДР.

КНДР в пятницу утром запустила ракету, которую в Японии классифицировали как межконтинентальную. Она пролетела около 1 тыс. км по крутой траектории при максимальной высоте в 6 тыс. км и упала примерно в 200 км к западу от японского острова Хоккайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии. По оценкам японского Минобороны, при запуске по обычной траектории такая ракета может пролететь более 15 тыс. км и достичь континентальной части США.

Пуск произошел на следующий день после заявления министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. В нем она подчеркнула, что Пхеньян прямо пропорционально ответит на укрепление американского сдерживания, о котором лидеры Республики Корея, США и Японии договорились во время трехстороннего саммита в Камбодже.