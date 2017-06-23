Япония и США провели неудачное испытание новой противоракеты SM-3

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Япония и США провели испытание новой ракеты-перехватчика SM-3 Block IIA морского базирования.

Как передает Report, об этом сообщило в пятницу информационное агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском министерстве обороны.

По его данным, испытание было организовано японским Агентством по материально-техническому обеспечению при минобороны и Агентством по противоракетной обороне при Пентагоне. Запуск был осуществлен в четверг с американского эсминца у берегов Гавайев, однако он прошел неудачно. Что пошло не так, не сообщается.

Новая ракета-перехватчик разрабатывается совместно Японией и США на базе предыдущей модификации SM-3 Block IA, дальность которой составляет около 500 км. По данным, которые приводили японские СМИ, радиус действия новой ракеты должен быть увеличен до 1 тыс. км. Первые испытания новой ракеты состоялись в феврале этого года, тогда все прошло успешно.