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Япония и США провели крупные воздушные учения в районе Восточно-Китайского моря

Япония и США провели крупные воздушные учения в районе Восточно-Китайского моря Япония и США провели воздушные учения в районе Японского моря, Восточно-Китайского моря, а также в небе над Тихим океаном.
Другие страны
14 июля 2022 г. 07:26
Япония и США провели крупные воздушные учения в районе Восточно-Китайского моря

Япония и США провели воздушные учения в районе Японского моря, Восточно-Китайского моря, а также в небе над Тихим океаном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявили воздушные Силы самообороны Японии.

Отмечается, что в учениях было задействовано более 50 единиц авиационной техники со стороны воздушных Сил самообороны страны и ВВС США. В частности, от американской стороны в них приняли участие четыре F-35A. Подчеркивается, что целью учений была отработка различных тактических маневров и повышение уровня координации между воздушными Силами самообороны Японии и ВВС США.

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