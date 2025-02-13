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Япония и США проведут учения по противоракетной обороне

Япония и США проведут учения по противоракетной обороне Силы самообороны Японии и Вооруженные силы США с 24 по 27 февраля проведут совместные учения по противоракетной и противовоздушной обороне,
Другие страны
13 февраля 2025 г. 19:58
Япония и США проведут учения по противоракетной обороне

Силы самообороны Японии и Вооруженные силы США с 24 по 27 февраля проведут совместные учения по противоракетной и противовоздушной обороне

Как передает Report, об этом сообщил японский Объединенный комитет начальников штабов.

"Целью учений является совершенствование тактических навыков, укрепление сотрудничества и повышение оперативной совместимости с целью создания надежной сети противоракетной обороны между Японией и Соединенными Штатами... для активного содействия миру и стабильности в регионе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на учениях, которые пройдут в Японии, в частности, будут отрабатываться имитация противодействию ударам баллистических ракет, совместные операции по противовоздушной обороне.

По данным комитета, в учениях будут задействованы сухопутные и военно-морские части Сил самообороны Японии, 94-е командование противовоздушной и противоракетной обороны, 38-я артиллерийская бригада ПВО, корабли 7-го флота и 5-я воздушная армия Вооруженных сил США.

Эти учения проводятся уже в восьмой раз, начиная с 2017 года.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiya və ABŞ raketdən müdafiə təlimləri keçirəcək

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