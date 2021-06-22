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Япония и США проведут масштабные военные учения с участием 3 тыс. человек

Япония и США проведут масштабные военные учения с участием 3 тыс. человек Сухопутные Силы самообороны Японии и военнослужащие США проведут масштабные военные учения Orient Shield с участием порядка 3 тыс. человек с обеих сторон. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил японский министр обороны Нобуо Киси.
Другие страны
22 июня 2021 г. 10:28
Япония и США проведут масштабные военные учения с участием 3 тыс. человек

Сухопутные Силы самообороны Японии и военнослужащие США проведут масштабные военные учения Orient Shield с участием порядка 3 тыс. человек с обеих сторон. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил японский министр обороны Нобуо Киси.

По его словам, маневры пройдут с 24 июня по 11 июля на базах и полигонах по всей Японии. "Нынешние учения станут самыми масштабными за всю историю их проведения", - сказал министр.

"Ситуация с региональной безопасностью вокруг Японии становится все более суровой. Очень важно укреплять сотрудничество между Силами самообороны Японии и вооруженными силами США. Это, в свою очередь, внесет вклад в усиление японо-американского стратегического альянса", - добавил Киси.

Совместные учения Orient Shield Япония и США проводят с 1985 года. Они призваны укрепить взаимодействие между подразделениями военнослужащих двух стран, а также повысить тактическую и боевую готовность.

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