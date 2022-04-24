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Япония и США осенью проведут учения на острове Хоккайдо

Япония и США осенью проведут учения на острове Хоккайдо Военнослужащие сухопутных Сил самообороны Японии и морские пехотинцы США в течение двух недель с сентября по октябрь проведут совместные учения на северном японском острове Хоккайдо.
Другие страны
24 апреля 2022 г. 09:38
Япония и США осенью проведут учения на острове Хоккайдо

Военнослужащие сухопутных Сил самообороны Японии и морские пехотинцы США в течение двух недель с сентября по октябрь проведут совместные учения на северном японском острове Хоккайдо.

Как передает Report, об этом в воскресенье сообщила газета Nikkei.

Планируется, что в них будут задействованы более 4 тыс военных, в связи с чем они станут самыми масштабными маневрами с участием американских морпехов на японской территории. Цель учений заключается "в повышении способности Японии и США отвечать на возникающие в Восточной Азии угрозы" и "продолжающегося военного усиления Китая", подчеркивает Nikkei.

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