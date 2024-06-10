О нас

США и Япония нарастят сотрудничество в производстве и обслуживании вооружений

США и Япония нарастят сотрудничество в производстве и обслуживании вооружений Япония и США условились активизировать сотрудничество в оборонном секторе, включая производство и обслуживание вооружений.
Другие страны
10 июня 2024 г. 18:39
США и Япония нарастят сотрудничество в производстве и обслуживании вооружений

Япония и США условились активизировать сотрудничество в оборонном секторе, включая производство и обслуживание вооружений.

Как сообщает Report со ссылкой на Kyodo, к соответствующей договоренности стороны пришли по итогам прошедших в Токио переговоров на уровне представителей профильных ведомств.

Стороны, в частности, условились учредить рабочие группы по вопросу совместного производства ракет. Еще одной сферой активизации двустороннего сотрудничества должно стать переоснащение и модернизация американский кораблей и самолетов на территории Японии.

О запуске переговоров по активизации двустороннего сотрудничества в оборонном секторе ранее в апреле этого года договорились премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден. Ожидается, что консультации на различных уровнях по этой теме теперь Токио и Вашингтон будут проводить регулярно.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В  Кыргызстане отменили запрет на вывоз золотосодержащей руды и концентрата
В  Кыргызстане отменили запрет на вывоз золотосодержащей руды и концентрата
10 июня 2024 г. 19:00
Польша создаст буферную зону на границе с Беларусью
Польша создаст буферную зону на границе с Беларусью
10 июня 2024 г. 18:50
США представили в ООН новую версию проекта резолюции по Газе
США представили в ООН новую версию проекта резолюции по Газе
10 июня 2024 г. 18:20
Вашингтон и Сеул разработали инструкции по совместному ядерному сдерживанию
Вашингтон и Сеул разработали инструкции по совместному ядерному сдерживанию
10 июня 2024 г. 18:00
Пропалестинские активисты совершили атаку на 20 отделений британского банка Barclays
Пропалестинские активисты совершили атаку на 20 отделений британского банка Barclays
10 июня 2024 г. 16:26
В Белгородской области четыре человека подорвались на мине
В Белгородской области четыре человека подорвались на мине
10 июня 2024 г. 16:14
Глава канцелярии президента Польши подала в отставку
Глава канцелярии президента Польши подала в отставку
10 июня 2024 г. 15:41
В Сомали в ходе столкновения между кланами погибли 55 человек
В Сомали в ходе столкновения между кланами погибли 55 человек
10 июня 2024 г. 15:39
В Польше произошел взрыв на оружейном заводе
В Польше произошел взрыв на оружейном заводе
10 июня 2024 г. 15:20
Kyodo: Лидеры G7 намерены осудить сотрудничество РФ и КНДР
Kyodo: Лидеры G7 намерены осудить сотрудничество РФ и КНДР
10 июня 2024 г. 15:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi