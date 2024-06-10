США и Япония нарастят сотрудничество в производстве и обслуживании вооружений

Япония и США условились активизировать сотрудничество в оборонном секторе, включая производство и обслуживание вооружений.

Япония и США условились активизировать сотрудничество в оборонном секторе, включая производство и обслуживание вооружений.

Как сообщает Report со ссылкой на Kyodo, к соответствующей договоренности стороны пришли по итогам прошедших в Токио переговоров на уровне представителей профильных ведомств.

Стороны, в частности, условились учредить рабочие группы по вопросу совместного производства ракет. Еще одной сферой активизации двустороннего сотрудничества должно стать переоснащение и модернизация американский кораблей и самолетов на территории Японии.

О запуске переговоров по активизации двустороннего сотрудничества в оборонном секторе ранее в апреле этого года договорились премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден. Ожидается, что консультации на различных уровнях по этой теме теперь Токио и Вашингтон будут проводить регулярно.