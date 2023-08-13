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Япония и США намерены разработать противоракету для перехвата гиперзвуковых целей

Япония и США намерены разработать противоракету для перехвата гиперзвуковых целей Япония и США намерены договориться о совместной разработке в течение 10 лет новой противоракеты, предназначенной для перехвата гиперзвукового оружия, разрабатываемого или имеющегося на вооружении у России, Китая и КНДР.
Другие страны
13 августа 2023 г. 09:03
Япония и США намерены разработать противоракету для перехвата гиперзвуковых целей

Япония и США намерены договориться о совместной разработке в течение 10 лет новой противоракеты, предназначенной для перехвата гиперзвукового оружия, разрабатываемого или имеющегося на вооружении у России, Китая и КНДР.

Как передает Report, об этом сообщила газета Yomiuri со ссылкой на источники.

По ее данным, соответствующая договоренность может быть достигнута на двусторонних переговорах японского премьера Фумио Кисиды и президента США Джо Байдена, которые пройдут 18 августа в Соединенных Штатах по случаю трехстороннего саммита с участием южнокорейского президента Юн Сок Ёля.

Япония обладает двухуровневой системой противоракетной обороны. Оснащенные комплексами Aegis корабли имеют на вооружении ракеты-перехватчики SM-3, которые должны сбить баллистическую ракету на среднем этапе траектории. Если этого сделать не удастся, будет задействован второй уровень ПРО с использованием систем Patriot PAC-3, способных перехватить ракету на заключительном этапе ее полета. Новые модификации Patriot PAC-3 способны атаковать гиперзвуковые боевые блоки перед тем, как они упадут на цель, но диапазон их действия ограничен из-за наземного базирования.

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