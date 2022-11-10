Япония и США начали крупные совместные учения

Силы самообороны Японии и военные США начали в четверг крупные совместные учения Keen Sword для отработки действий по защите отдаленных островов японского архипелага.

Силы самообороны Японии и военные США начали в четверг крупные совместные учения Keen Sword для отработки действий по защите отдаленных островов японского архипелага.

Как передает Report , об этом говорится в информации, обнародованной американским командованием в Японии по случаю начала учений.

"Мы не только будем повышать наши совместные возможности действий в любой из сфер, но и будем укреплять наше партнерство и дружбу. Мы не только работаем вместе. Общества, где мы тренируемся, – это те общества, где мы и живем. Мы не только военные партнеры, мы еще и друзья и соседи", - говорится в сообщении.

Согласно данным японского минобороны, от японской стороны в учениях примут около 26 тысяч служащих сухопутных, морских и воздушных сил самообороны. От американской стороны будут участвовать около 10 тысяч военных, в том числе из космического подразделения.