Япония и США могут провести учения ВВС из-за ракетного пуска КНДР

Власти Японии и США изучают возможность проведения совместных учений с участием боевых самолетов из-за осуществленного 18 февраля запуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

Власти Японии и США изучают возможность проведения совместных учений с участием боевых самолетов из-за осуществленного 18 февраля запуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Fuji TV.

По данным его источников, учения могут состояться уже в воскресенье. Ожидается, что в них будут задействованы истребители воздушных Сил самообороны Японии и бомбардировщики ВВС США.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что военные КНДР 18 февраля запустили межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15". Она пролетела 989 км, достигнув высоты 5 768,5 км, и успешно поразила условную цель в Японском море. Время ее полета составило 4 015 секунд. Кроме того, ЦТАК отметило, что запуск не был предварительно запланирован.