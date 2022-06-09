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Япония и США могут провести экономические консультации в формате "2+2"

Япония и США могут провести экономические консультации в формате "2+2" Правительства Японии и США рассматривают возможность проведения 29 июля в Вашингтоне переговоров в формате "2+2" с участием министров, ответственных за сферы экономики и внешней политики двух стран.
Другие страны
9 июня 2022 г. 05:41
Япония и США могут провести экономические консультации в формате 2+2

Правительства Японии и США рассматривают возможность проведения 29 июля в Вашингтоне переговоров в формате "2+2" с участием министров, ответственных за сферы экономики и внешней политики двух стран.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что участники встречи могут, в частности, обсудить тему разработки и исследований в области передовых технологий, включая полупроводники, а также борьбу с изменением климата.

В настоящее время Токио и Вашингтон взаимодействуют в формате "2+2" с участием глав МИД и Минобороны.

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