Япония и США могут провести экономические консультации в формате "2+2"

Правительства Японии и США рассматривают возможность проведения 29 июля в Вашингтоне переговоров в формате "2+2" с участием министров, ответственных за сферы экономики и внешней политики двух стран.

Правительства Японии и США рассматривают возможность проведения 29 июля в Вашингтоне переговоров в формате "2+2" с участием министров, ответственных за сферы экономики и внешней политики двух стран.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал NHK .

Отмечается, что участники встречи могут, в частности, обсудить тему разработки и исследований в области передовых технологий, включая полупроводники, а также борьбу с изменением климата.

В настоящее время Токио и Вашингтон взаимодействуют в формате "2+2" с участием глав МИД и Минобороны.