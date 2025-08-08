Япония и США договорились скорректировать указ Трампа по пошлинам

Япония и Соединенные Штаты договорились скорректировать указ президента США Дональда Трампа в той части, которая не отражает достигнутые ранее договоренности по пошлинам на японские товары.

Япония и Соединенные Штаты договорились скорректировать указ президента США Дональда Трампа в той части, которая не отражает достигнутые ранее договоренности по пошлинам на японские товары.

Как передает Report, об этом по итогам визита в США заявил журналистам японский министр по делам восстановления экономики Рёсэй Акадзава.

"Вызывает сожаление, что по бюрократическим причинам с американской стороны был издан и начал претворяться в действие указ президента с содержанием, отличающемся от достигнутых договоренностей Японии и США по пошлинам. Со стороны министров США также было выражено сожаление в связи с такими процедурными вопросами американской стороны… С американской стороны мы получили разъяснения, что в надлежащее время будут предприняты меры по исправлению президентского указа", - сказал Акадзава.

Согласно предыдущим объяснениям японского правительства, заключенное с США соглашение предусматривало увеличение пошлин до 15% на те товары, на которые сейчас пошлины ниже этого уровня, а пошлины выше 15% должны были остаться без изменений. Однако указаний на это в президентском указе прописано на было, в результате чего 15% прибавлялись к уже существующим пошлинам. В случае с аналогичными договоренностями ЕС эти условия были письменно зафиксированы. Также была достигнута договоренность снизить пошлины на ввозимые в США японские автомобили с нынешних 27,5% до 15%, однако указаний на сроки реализации этого пункта также не было обозначено на бумаге.

Министр также сообщил, что одновременно с внесением исправлений в президентский указ будет выпущен указ президента США о снижении пошлин на японские авто до 15%.

По итогам нескольких раундов переговоров по вопросам пошлин Япония и США договорились о японских инвестициях в американскую экономику в размере 550 миллиардов долларов, при этом страны вводят взаимные торговые пошлины в 15%. Также было достигнуто соглашение о снижении вполовину добавленных пошлин на японские автомобили, что с учетом уже существующих тарифов составит 15%.