Япония и США договорились о сотрудничестве по вопросу Ирана и Саудовской Аравии

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Япония и США будут сотрудничать по вопросу восстановления отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Как сообщило в среду агентство Киодо, соответствующая договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора между министром иностранных дел Японии Фумио Кисидой и госсекретарем США Джоном Керри, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Стороны договорились о необходимости урегулирования ситуации путем диалога и поиске решения проблемы мирным путем", - отмечает агентство.

Во вторник постпред Японии при ООН Мотохидэ Ёсикава заявил, что Токио постарается использовать свои контакты на Ближнем Востоке для оказания поддержки в вопросе восстановления дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном. Генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга также высказал мнение, что для нормализации отношений Саудовской Аравии и Ирану следует "успокоиться и наладить диалог".