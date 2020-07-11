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Япония и США будут сотрудничать в освоении Луны

Япония и США будут сотрудничать в освоении Луны Подписанная декларация предусматривает высадку на спутнике Земли к 2024 году
Другие страны
11 июля 2020 г. 10:35
Япония и США будут сотрудничать в освоении Луны

Представители Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии и Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписали совместную декларацию о сотрудничестве в программе по освоению Луны, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

По данным  газеты Nikkei, она предусматривает высадку на спутнике Земли к 2024 году.

Отмечается, что декларация, в частности, подразумевает участие японской стороны в создании окололунной станции Gateway.

18 октября 2019 года правительство Японии объявило о решении присоединиться к лунной программе NASA.

NASA весной прошлого года сообщила, что новая программа освоения Луны получила название Artemis. Она будет состоять из трех этапов: первый (Artemis 1) предусматривает непилотируемый полет установленного на тяжелой ракете Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, этот этап запланирован на вторую половину 2020 года. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту, он намечен на 2022 год. На третьем этапе (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.

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