​Япония и США 19 апреля проведут встречу глав МИД и Минобороны

Министр иностранных дел Японии Таро Коно и глава оборонного ведомства Такэси Ивая на этой неделе посетят Вашингтон, где 19 апреля проведут переговоры в формате "два плюс два" со своими американскими коллегами - госсекретарем Майклом Помпео и исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шанаханом.

Об этом во вторник сообщил МИД Японии, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как заявил Ивая на пресс-конференции в Токио, Япония "поддерживает оборонную политику США и рассчитывает провести дискуссию о расширении сотрудничества". В частности, речь идет об укреплении взаимодействия в космосе и сфере противодействия кибератакам. Кроме того, по словам министра, стороны обсудят падение новейшего истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A Сил самообороны Японии, которое произошло на прошлой неделе.

По итогам встречи, отмечает агентство Kyodo, планируется пресс-конференция и подписание совместных документов.