Япония и Северная Корея провели тайную встречу в мае

Япония и Северная Корея в середине мая провели тайную встречу в Монголии.
Как передает Report, об этом сообщает Kyodo со ссылкой на газету JoongAng Ilbo.
Сообщается, что в составе японской делегации на встрече рядом с Улан-Батором был один политик, а со стороны северокорейцев было три человека, один из которых связан с главным бюро разведки КНДР.
Пресс-секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаями отказался от комментариев касательно данной новости, сославшись на "характер вопроса".
По мнению газеты, встреча может рассматриваться как попытка КНДР найти "прорыв в дипломатическом и экономическом плане".
Газета также сообщила, что Япония и Северная Корея должны были встретиться на прошлой неделе в китайском автономном районе Внутренняя Монголия, но "неясно, состоялся ли контакт, как планировалось".