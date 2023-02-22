Япония и Китай создадут прямую линию связи в целях безопасности

Япония и Китай будут работать над созданием прямой линии связи в целях безопасности в ближайшие месяцы.

Япония и Китай будут работать над созданием прямой линии связи в целях безопасности в ближайшие месяцы.

Как передает Report , об этом сообщает Japan Today.

Совместное решение было достигнуто после переговоров между высокопоставленными представителями министерства обороны обеих стран. Япония призвала Китай не нарушать ее воздушное пространство беспилотными разведывательными аэростатами.

Токио также призвал Пекин изучить ситуацию и принять превентивные меры, говорится в сообщении. Высокопоставленные официальные лица двух стран должны в ближайшие дни провести дополнительную встречу для переговоров по вопросам безопасности.