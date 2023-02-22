О нас

Япония и Китай создадут прямую линию связи в целях безопасности

Япония и Китай создадут прямую линию связи в целях безопасности Япония и Китай будут работать над созданием прямой линии связи в целях безопасности в ближайшие месяцы.
Другие страны
22 февраля 2023 г. 07:08
Япония и Китай создадут прямую линию связи в целях безопасности

Япония и Китай будут работать над созданием прямой линии связи в целях безопасности в ближайшие месяцы.

Как передает Report, об этом сообщает Japan Today.

Совместное решение было достигнуто после переговоров между высокопоставленными представителями министерства обороны обеих стран. Япония призвала Китай не нарушать ее воздушное пространство беспилотными разведывательными аэростатами.

Токио также призвал Пекин изучить ситуацию и принять превентивные меры, говорится в сообщении. Высокопоставленные официальные лица двух стран должны в ближайшие дни провести дополнительную встречу для переговоров по вопросам безопасности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yaponiya və Çin təhlükəsizlik məqsədilə birbaşa rabitə xətti yaradacaq

Экслюзивные новости

Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
21 февраля 2023 г. 11:26
В Офисе президента Украины назвали причину прекращения переговоров с Россией
В Офисе президента Украины назвали причину прекращения переговоров с Россией
20 февраля 2023 г. 18:41
Ректор университета Аданы: Первую поддержку Турция получила от братского Азербайджана
Ректор университета Аданы: Первую поддержку Турция получила от братского Азербайджана
20 февраля 2023 г. 17:20
Эксперт: Сотрудничество Азербайджана с Курдистаном и Ираком будет позитивным для региона
Эксперт: Сотрудничество Азербайджана с Курдистаном и Ираком будет позитивным для региона
20 февраля 2023 г. 16:39
Азербайджанские ветераны добровольцами отправились на помощь Турции
ФотоАзербайджанские ветераны добровольцами отправились на помощь Турции
20 февраля 2023 г. 15:02
Банкоматы в Азербайджане смогут выдавать монеты
Банкоматы в Азербайджане смогут выдавать монеты
20 февраля 2023 г. 14:14
Грузооборот Бакинского морского порта в 2022 году вырос на 13,6%
Грузооборот Бакинского морского порта в 2022 году вырос на 13,6%
20 февраля 2023 г. 13:42
Политолог: Азербайджан важный партнер Венгрии в сфере энергетики
Политолог: Азербайджан важный партнер Венгрии в сфере энергетики
20 февраля 2023 г. 11:33
Подоляк: Россия ежедневно теряет в Украине 800 - 1100 военных
Подоляк: Россия ежедневно теряет в Украине 800 - 1100 военных
19 февраля 2023 г. 21:39
Азербайджанский спасатель: Найденные под завалами золотые украшения мы передали турецким жандармам
ФотоАзербайджанский спасатель: Найденные под завалами золотые украшения мы передали турецким жандармам
18 февраля 2023 г. 17:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi