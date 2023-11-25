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Япония и Китай планируют провести переговоры по безопасности в ближайшем будущем

Япония и Китай планируют провести переговоры по безопасности в ближайшем будущем Япония и Китай надеются провести переговоры по вопросам безопасности в ближайшем будущем.
Другие страны
25 ноября 2023 г. 16:45
Япония и Китай планируют провести переговоры по безопасности в ближайшем будущем

Япония и Китай надеются провести переговоры по вопросам безопасности в ближайшем будущем.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом в субботу заявила министр иностранных дел Японии Йоко Камикава после встречи с главой МИД Китая Ван И в Южной Корее.

Переговоры между министрами стали первой встречей двух высокопоставленных дипломатов после назначения Камикавы в сентябре на пост главы МИД Японии.

"Мы подтвердили, что стремимся к дальнейшему тесному общению по ряду вопросов, и надеемся провести переговоры по безопасности в ближайшем будущем", - заявила Камикава.

Япония и Китай также будут стремиться к переговорам на высоком уровне по экономике, сказала Камикава, добавив, что дата еще не установлена.

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