Япония и Китай планируют провести переговоры по безопасности в ближайшем будущем

Япония и Китай надеются провести переговоры по вопросам безопасности в ближайшем будущем.

Япония и Китай надеются провести переговоры по вопросам безопасности в ближайшем будущем.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом в субботу заявила министр иностранных дел Японии Йоко Камикава после встречи с главой МИД Китая Ван И в Южной Корее.

Переговоры между министрами стали первой встречей двух высокопоставленных дипломатов после назначения Камикавы в сентябре на пост главы МИД Японии.

"Мы подтвердили, что стремимся к дальнейшему тесному общению по ряду вопросов, и надеемся провести переговоры по безопасности в ближайшем будущем", - заявила Камикава.

Япония и Китай также будут стремиться к переговорам на высоком уровне по экономике, сказала Камикава, добавив, что дата еще не установлена.