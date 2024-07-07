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Япония и Камбоджа помогут с разминированием Украины

Япония и Камбоджа помогут с разминированием Украины Япония и Камбоджа создали проект по обмену знаниями и технологиями по разминированию со странами мира, в том числе с Украиной.
Другие страны
7 июля 2024 г. 07:43
Япония и Камбоджа помогут с разминированием Украины

Япония и Камбоджа создали проект по обмену знаниями и технологиями по разминированию со странами мира, в том числе с Украиной.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом сообщила министр иностранных дел Японии Йоко Камикава во время визита в Камбоджийский центр противоминной деятельности.

Как пишет агентство, этот центр был создан в 1990-х годах в конце десятилетий гражданской войны в Камбодже. Он занимается обезвреживанием от 4 до 6 миллионов наземных мин и других неразорвавшихся боеприпасов, которые остались разбросанными по всей стране.

"Камбоджа, которая неуклонно продвигается вперед в разминировании в своей стране, сейчас является лидером в противоминной деятельности во всем мире", – подчеркнула Йоко Камикава, отметив, что Япония последовательно сотрудничает с этой страной в разминировании еще со времен гражданской войны.

Камбоджийские саперы являются одними из самых опытных в мире, и за последнее десятилетие несколько тысяч из них были отправлены под эгидой ООН для работы в Африке и на Ближнем Востоке. В 2022 году Камбоджа начала подготовку саперов из Украины, которая также страдает от высокой плотности мин и других неразорвавшихся боеприпасов на ее территории.

"В рамках конкретного сотрудничества в рамках Японско-камбоджийской инициативы по противоминной деятельности Япония предоставит полномасштабную помощь в гуманитарном разминировании в Украине. На следующей неделе мы предоставим Украине большую машину для разминирования, а в следующем месяце, здесь, в Камбодже, мы проведем обучение украинского персонала, как работать с этой машиной", – пояснила министр.

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