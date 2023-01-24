О нас

Япония и Камбоджа договорились о совместном обучении украинских саперов

Япония и Камбоджа договорились о совместном обучении украинских саперов Япония и Камбоджа условились сотрудничать в вопросе ликвидация неразорвавшихся боеприпасов и разминирования на Украине, а также в подготовке украинских саперов.
Другие страны
24 января 2023 г. 17:34
Япония и Камбоджа договорились о совместном обучении украинских саперов

Япония и Камбоджа условились сотрудничать в вопросе ликвидация неразорвавшихся боеприпасов и разминирования на Украине, а также в подготовке украинских саперов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, к соответствующей договоренности, по данным агентства Kyodo, пришли глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси и министр иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи Прак Сокхон по итогам состоявшихся во вторник в Токио переговоров.

Страны также договорились продолжить всестороннее и активное развитие двухсторонних отношений.

Ранее японские власти в рамках помощи Киеву провели курс обучения для украинских саперов. Камбоджийский центр разминирования (КЦР) в середине января также приступил к обучению украинских специалистов по разминированию, а в конце прошлого года правительство Камбоджи направило трех экспертов по разминированию из КЦР на Украину для помощи в обучении местных саперов.

Камбоджа имеет значительный опыт в ликвидации неразорвавшихся боеприпасов после многолетних гражданских войн и вооруженных политических противостояний. С 1992 года на территории королевства были обнаружены и уничтожены свыше 3 млн противопехотных мин и снарядов. Порядка 2,5 млн из них обезвредили и утилизировали специалисты КЦР, еще около полумиллиона взрывных устройств ликвидировали армейские подразделения и международные специалисты в рамках целевых программ международной помощи Камбодже.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Кирби: США приложат усилия, чтобы привлечь президента России к ответственности
Кирби: США приложат усилия, чтобы привлечь президента России к ответственности
18 января 2023 г. 08:26
Глава Минобороны Швеции совершит визит в Турцию
Глава Минобороны Швеции совершит визит в Турцию
18 января 2023 г. 13:52
МИД Ирана передал ноту протеста корейскому послу
МИД Ирана передал ноту протеста корейскому послу
18 января 2023 г. 19:30
В Баку загорелся автобус, пострадавших нет
В Баку загорелся автобус, пострадавших нет
18 января 2023 г. 22:53
Керим Велиев дал соответствующие поручения по пресечению возможных провокаций
Керим Велиев дал соответствующие поручения по пресечению возможных провокаций
19 января 2023 г. 19:14
В Азербайджане производство колбасы увеличилось на 2%
В Азербайджане производство колбасы увеличилось на 2%
20 января 2023 г. 16:33
В Мексике почтили память жертв трагедии 20 Января
В Мексике почтили память жертв трагедии 20 Января
21 января 2023 г. 05:16
Кандидату в президенты Чехии послали письмо с угрозами и патрон
Кандидату в президенты Чехии послали письмо с угрозами и патрон
22 января 2023 г. 01:12
Азеришыг реконструирует электросети двух сел Шамкирского района
"Азеришыг" реконструирует электросети двух сел Шамкирского района
23 января 2023 г. 13:25
На этих улицах Баку затруднено движение транспорта – СПИСОК
На этих улицах Баку затруднено движение транспорта – СПИСОК
18 января 2023 г. 08:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi