Япония и Камбоджа договорились о совместном обучении украинских саперов

Япония и Камбоджа условились сотрудничать в вопросе ликвидация неразорвавшихся боеприпасов и разминирования на Украине, а также в подготовке украинских саперов.

Япония и Камбоджа условились сотрудничать в вопросе ликвидация неразорвавшихся боеприпасов и разминирования на Украине, а также в подготовке украинских саперов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, к соответствующей договоренности, по данным агентства Kyodo, пришли глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси и министр иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи Прак Сокхон по итогам состоявшихся во вторник в Токио переговоров.

Страны также договорились продолжить всестороннее и активное развитие двухсторонних отношений.

Ранее японские власти в рамках помощи Киеву провели курс обучения для украинских саперов. Камбоджийский центр разминирования (КЦР) в середине января также приступил к обучению украинских специалистов по разминированию, а в конце прошлого года правительство Камбоджи направило трех экспертов по разминированию из КЦР на Украину для помощи в обучении местных саперов.

Камбоджа имеет значительный опыт в ликвидации неразорвавшихся боеприпасов после многолетних гражданских войн и вооруженных политических противостояний. С 1992 года на территории королевства были обнаружены и уничтожены свыше 3 млн противопехотных мин и снарядов. Порядка 2,5 млн из них обезвредили и утилизировали специалисты КЦР, еще около полумиллиона взрывных устройств ликвидировали армейские подразделения и международные специалисты в рамках целевых программ международной помощи Камбодже.