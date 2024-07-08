Япония и Германия договорятся о механизме консультаций по экономической безопасности

Правительства Японии и Германии находятся на завершающей стадии переговоров о создании специального механизма консультаций по вопросам экономической безопасности.

Правительства Японии и Германии находятся на завершающей стадии переговоров о создании специального механизма консультаций по вопросам экономической безопасности.

Как передает Report , об этом сообщила японская газета Yomiuri.

Ожидается, что итоговая договоренность будет достигнута в ходе предстоящего визита премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Германию, который намечен на 12 июля. Цель создания такого механизма - координация политики по противодействию экономическому давлению посредством торговых ограничений. Ожидается, что в консультациях будут принимать участие представители МИД и министерств торговли двух стран.

Подчеркивается, что ключевыми будут вопросы, связанные с укреплением цепочек поставок полупроводников, а также с технологиями искусственного интеллекта.