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Япония и Германия договорятся о механизме консультаций по экономической безопасности

Япония и Германия договорятся о механизме консультаций по экономической безопасности Правительства Японии и Германии находятся на завершающей стадии переговоров о создании специального механизма консультаций по вопросам экономической безопасности.
Другие страны
8 июля 2024 г. 07:13
Япония и Германия договорятся о механизме консультаций по экономической безопасности

Правительства Японии и Германии находятся на завершающей стадии переговоров о создании специального механизма консультаций по вопросам экономической безопасности.

Как передает Report, об этом сообщила японская газета Yomiuri.

Ожидается, что итоговая договоренность будет достигнута в ходе предстоящего визита премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Германию, который намечен на 12 июля. Цель создания такого механизма - координация политики по противодействию экономическому давлению посредством торговых ограничений. Ожидается, что в консультациях будут принимать участие представители МИД и министерств торговли двух стран.

Подчеркивается, что ключевыми будут вопросы, связанные с укреплением цепочек поставок полупроводников, а также с технологиями искусственного интеллекта.

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