Япония и Франция предложили Ирану кредит на 18 млрд долл. при соблюдении ядерной сделки

Япония и Франция предложили план предоставления Ирану кредита в размере 2 трлн иен (18,4 млрд долл.), если Тегеран вернется к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщила в воскресенье газета Mainichi, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, гарантии по кредиту будут обеспечены за счет нефти, а использовать выделенную сумму предполагается с целью закупок продовольствия и лекарств. Летом этого года Франция уже предлагала аналогичный план помощи Ирану в размере 15 млрд долл., однако иранская сторона потребовала увеличить объем займа, чтобы компенсировать потери от ужесточения санкций, отмечает газета.

В результате поддержать инициативу французского правительства и выделить необходимые дополнительные средства решила Япония. В Токио считают, что такая позиция может поспособствовать началу переговоров между Ираном и Вашингтоном по проблеме ядерной сделки. Кроме того, Япония в ближайшее время может отправить два корабля сил самообороны страны в Ормузский пролив для сопровождения гражданских судов. Финансовая поддержка в данном случае призвана сгладить возможную негативную реакцию Ирана на эти действия.