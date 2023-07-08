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Япония и ЕС договорятся об усилении экономической безопасности

Япония и ЕС договорятся об усилении экономической безопасности Представители Японии и ЕС в ходе предстоящей поездки японского премьер-министра Фумио Кисиды в Брюссель намерены договориться о сотрудничестве ради усиления экономической безопасности.
Другие страны
8 июля 2023 г. 12:03
Япония и ЕС договорятся об усилении экономической безопасности

Представители Японии и ЕС в ходе предстоящей поездки японского премьер-министра Фумио Кисиды в Брюссель намерены договориться о сотрудничестве ради усиления экономической безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщил телеканал NHK.

Ожидается, что стороны наладят взаимодействие в вопросе укрепления цепочек поставок полупроводников и создадут формат постоянного диалога между ведомствами, ответственными за выполнение соответствующей задачи. Кроме того, участники переговоров условятся повышать степень противодействия кибератакам, совместно эксплуатировать спутники связи и разрабатывать передовые технологии, а также сотрудничать для обеспечения безопасности на море.

Как отмечает NHK, Япония стремится добиться большей вовлеченности ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе, учитывая растущую активность Китая.

7 июля генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно объявил, что Кисида 11-13 июля посетит Литву, где лично примет участие в саммите НАТО, а также Бельгию для встречи с руководством ЕС.

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Версия на английском языке Japan, EU agree to strengthen economic security

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