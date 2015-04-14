Япония и ЕС договорились провести совместный саммит в конце мая

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Глава МИД Японии Фумио Кисида и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини договорились о проведении совместного саммита в Токио в конце мая, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Как ожидается, на переговорах будет обсуждаться вопрос о заключении между Японией и Евросоюзом соглашения об экономическом партнерстве, которое предусматривает значительные послабления таможенных пошлин или их полную отмену на взаимной основе. Сейчас главной проблемой в этих переговорах является неуступчивость европейских партнеров Японии в отношении снижения пошлин на японские автомобили. Кроме того, состоится обмен мнениями о возможности сотрудничества с Японией в реализации Обшей политики в области безопасности и обороны.

Ранее дипломатические источники сообщали, что саммит может состояться 29 мая. На встречу в Токио впервые приедет глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Переговоры Кисиды и Могерини состоялись в Любеке "на полях" встречи глав МИД стран G7. Кисида во вторник также встретится с министрами иностранных дел Германии, Франции и Италии.