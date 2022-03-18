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Япония и Австралия ввели новые санкции против России

Япония и Австралия ввели новые санкции против России Япония, Австралия ввели новые санкции против России из-за военных действий в Украине.
Другие страны
18 марта 2022 г. 09:15
Япония и Австралия ввели новые санкции против России

Япония, Австралия ввели новые санкции против России из-за военных действий в Украине.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, санкции Япония охватывают 15 российских физлиц и девяти организаций, включая должностных лиц оборонного сектора и государственного экспортера оружия "Рособоронэкспорт".

По данным Reuters, под санкции, предусматривающие замораживание активов, попали, в том числе официальная представительница МИД РФ Мария Захарова, олигарх Сулейман Керимов, восемь заместителей министра обороны РФ. Среди компаний санкции введены против "Рособоронэкспорта", "Вертолетов России", Объединенной авиастроительной корпорации, "Уралвагонзавода" и других.

В целом Япония ввела санкции против 76 человек, семи банков и 12 других организаций в России.

В свою очередь Австралия ввела санкции против еще 11 российских банков и государственных учреждений, обслуживающих суверенный долг РФ.

МИД этой страны сообщил, что вместе они составляют примерно 80% всех банковских активов РФ, и включают "Сбербанк", "Газпромбанк", "ВЭБ", "ВТБ", "Россельхозбанк", "Совкомбанк", "Новикомбанк", "Альфа-Банк" и "Кредитный банк Москвы".

Австралия также усилила санкционное давление на олигархов, приближенных к Владимиру Путину.

"Кроме 41 олигарха и ближайших родственников, о которых мы уже ввели целенаправленные финансовые санкции и запреты на поездки, Австралия теперь добавила двух миллиардеров, связанных с бизнес-интересами в Австралии - Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга", - говорится в сообщении.

Напомним, что Новая Зеландия также объявила о санкциях против РФ.

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Версия на английском языке Japan, Australia impose new sanctions against Russia

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