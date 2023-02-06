Япония хочет установить ветряные электростанции в исключительной экономической зоне

Правительство Японии в рамках осуществления цели по достижению декарбонизации к 2050 году рассматривает возможность установки ветряных электростанций в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) страны.

Правительство Японии в рамках осуществления цели по достижению декарбонизации к 2050 году рассматривает возможность установки ветряных электростанций в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NHK.

По его данным, японские власти считают ветряные электростанции перспективным источником электроэнергии, однако их размещение на территории страны и в ее территориальных водах будет недостаточным для удовлетворения нужд местных потребителей. В связи с этим правительство намерено разработать новые правовые нормы, которые в соответствии с международным правом позволят устанавливать ветряные электростанции в ИЭЗ, отмечает телеканал.

Япония стремится к 2050 году достичь полной декарбонизации за счет использования возобновляемых источников энергии и утилизации углекислого газа, вырабатываемого промышленными предприятиями. По оценке властей, для реализации цели в установленные сроки необходимо к 2030 году увеличить объем ежегодных инвестиций в эту сферу до 17 трлн иен (примерно $129 млрд - ред.).