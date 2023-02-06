Япония хочет установить ветряные электростанции в исключительной экономической зоне

Правительство Японии в рамках осуществления цели по достижению декарбонизации к 2050 году рассматривает возможность установки ветряных электростанций в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) страны.
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По его данным, японские власти считают ветряные электростанции перспективным источником электроэнергии, однако их размещение на территории страны и в ее территориальных водах будет недостаточным для удовлетворения нужд местных потребителей. В связи с этим правительство намерено разработать новые правовые нормы, которые в соответствии с международным правом позволят устанавливать ветряные электростанции в ИЭЗ, отмечает телеканал.
Япония стремится к 2050 году достичь полной декарбонизации за счет использования возобновляемых источников энергии и утилизации углекислого газа, вырабатываемого промышленными предприятиями. По оценке властей, для реализации цели в установленные сроки необходимо к 2030 году увеличить объем ежегодных инвестиций в эту сферу до 17 трлн иен (примерно $129 млрд - ред.).