Токио хочет разместить войска на Филиппинах

Манила и Токио находятся в процессе обсуждения размещения японских военных сил на территории Филиппин.

Манила и Токио находятся в процессе обсуждения размещения японских военных сил на территории Филиппин.

Как передает Report , об этом в интервью Financial Times заявил посол Филиппин в США Хосе Мануэль Ромуальдес.

Дипломат уточнил, что стороны находятся на финишной прямой к подписанию соглашения, которое позволит им участвовать в совместных военных учениях.

Ромуальдес отметил, что страны рассмотрели возможность размещения войск на ротационной основе, аналогично соглашению, согласно которому США имеют свои вооруженные силы на Филиппинах. Посол подчеркнул, что правительства Манилы и Токио приближаются к заключению "соглашения о взаимном доступе", которое также позволит проводить совместные учения и обучение военнослужащих на территории друг друга.

"Это то, что мы уже обсуждали ранее, и мы продолжим рассматривать этот вопрос в рамках нашего взаимодействия", — отметил посол в беседе с изданием.

Дипломат также отметил, что США и Филиппины находятся "очень близко" к заключению соглашения об обмене военной разведывательной информацией.