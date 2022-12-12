Япония хочет повысить оборонный бюджет из налогов на прибыль корпораций и табак

Власти Японии в качестве основных источников наращивания расходов на оборонные нужды рассматривают повышение корпоративного налога и акцизов на табачные изделия.

Власти Японии в качестве основных источников наращивания расходов на оборонные нужды рассматривают повышение корпоративного налога и акцизов на табачные изделия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

По сведениям его источников в правительстве, налог на прибыль корпораций и акцизы на табак будут поэтапно повышаться примерно с 2024 года. Сейчас эти сборы составляют 23,2% и 61,7% соответственно. Также рассматривается возможность использования для нужд обороны части средств из сборов на восстановление регионов после землетрясения и цунами 2011 года.

Правительство Японии рассчитывает таким образом получить дополнительно 1,1-1,2 трлн иен ($8-8,7 млрд). До 70% этой суммы планируется обеспечить за счет повышения корпоративного налога.

Глава японского правительства Фумио Кисида в конце ноября распорядился к 2027 году увеличить более чем в два раза расходы на оборону по сравнению с текущим уровнем и довести их долю до 2% от ВВП страны. При этом в период с 2023 по 2027 год расходы на оборону также планируется увеличить примерно на 50% по сравнению с предыдущим пятилетним периодом и довести до 43 трлн иен (около $317,9 млрд).