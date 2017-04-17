Япония готовит законопроект для отречения императора от престола

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Правительство Японии готовится представить с 19 мая в парламент страны проект специального закона, который позволил бы императору Акихито оставить престол и передать его своему наследнику. Как передает Report, об этом сообщает японское информагентство "Киодо" со ссылкой на осведомленный источник.

По его данным, японское правительство надеется на принятие этого закона до конца нынешней парламентской сессии, которая завершится 18 июня.

Закон будет касаться только нынешнего 83-летнего императора Акихито, который в прошлом году пожелал оставить престол, несмотря на то, что японское законодательство такой возможности не предоставляет.

Предполагается, что место императора займет после него наследный принц Нарухито.