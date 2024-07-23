Япония готовит санкции против израильских поселенцев на Западном берегу

Правительство Японии намерено впервые ввести санкции против израильских поселенцев, причастных к насилию в отношении палестинцев на Западном берегу реки Иордан.

Правительство Японии намерено впервые ввести санкции против израильских поселенцев, причастных к насилию в отношении палестинцев на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал NHK.

Обеспокоенность японских властей вызвала серия атак в этом районе после обострения палестино-израильского конфликта в октябре прошлого года, когда боевики ХАМАС из сектора Газа проникли на территорию Израиля.

В Токио считают агрессивные действия поселенцев неприемлемыми и бесчеловечными, в связи с чем прорабатывают введение ограничительных мер. Соответствующее согласование находится на завершающей стадии.

Санкции против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан ранее вводили Великобритания, Канада и США. Япония примет такие меры впервые.