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Япония готовит санкции против израильских поселенцев на Западном берегу

Япония готовит санкции против израильских поселенцев на Западном берегу Правительство Японии намерено впервые ввести санкции против израильских поселенцев, причастных к насилию в отношении палестинцев на Западном берегу реки Иордан.
Другие страны
23 июля 2024 г. 08:18
Япония готовит санкции против израильских поселенцев на Западном берегу

Правительство Японии намерено впервые ввести санкции против израильских поселенцев, причастных к насилию в отношении палестинцев на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.

Обеспокоенность японских властей вызвала серия атак в этом районе после обострения палестино-израильского конфликта в октябре прошлого года, когда боевики ХАМАС из сектора Газа проникли на территорию Израиля.

В Токио считают агрессивные действия поселенцев неприемлемыми и бесчеловечными, в связи с чем прорабатывают введение ограничительных мер. Соответствующее согласование находится на завершающей стадии.

Санкции против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан ранее вводили Великобритания, Канада и США. Япония примет такие меры впервые.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiya İordan çayının qərb sahilindəki israillilərə qarşı sanksiyalar hazırlayır

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