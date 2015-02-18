​На АЭС "Фукусима-1" произошла утечка радиоактивной воды

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ На аварийной японской АЭС "Фукусима-1" произошла утечка радиоактивной воды.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила компания-оператор станции "Токио электрик пауэр" (ТЭПКО).

По ее данным, утечка была зафиксирована в одной из труб в системе охлаждения на шестом реакторе. В настоящее время ликвидаторы приостановили работу охлаждающей установки для проведения ремонтных работ.

Ожидается, что система возобновит работу примерно через сутки. За это время температура в бассейне может подняться с 17 до 23 градусов Цельсия. Допустимым считается уровень до 65 градусов.