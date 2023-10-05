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Япония форсирует закупки крылатых ракет Tomahawk у США

Япония форсирует закупки крылатых ракет Tomahawk у США Правительство Японии приняло решение начать закупки у США крылатых ракет Tomahawk уже в 2025 году, а не в 2026-м, как планировалось изначально.
Другие страны
5 октября 2023 г. 06:50
Япония форсирует закупки крылатых ракет Tomahawk у США

Правительство Японии приняло решение начать закупки у США крылатых ракет Tomahawk уже в 2025 году, а не в 2026-м, как планировалось изначально.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, к такой договоренности пришли новый министр обороны Японии Минору Кихара и его американский коллега Ллойд Остин в ходе прошедших в Вашингтоне переговоров.

Согласно плану японской стороны, у США может быть закуплено 400 крылатых ракет. Ране планировались закупить в Соединенных Штатах Tomahawk новейшей модификации Block V дальностью более 1 600 км, которые стали поступать в американские ВМС только в 2021 году. Однако Япония сможет получить только 200 таких ракет, остальные будут более старой модификации Block IV.

Одновременно Токио ведет сейчас модернизацию собственных ракет "Тип-12", их дальность должна превысить 1 000 км. Эти вооружения создаются для мобильных наземных установок, а также для кораблей и самолетов. Кихира отметил, что Япония намеревается активизировать процесс модернизации и производства собственных ракет.

Ожидается, что в ближайшие несколько лет эти крылатые ракеты будут установлены на кораблях ВМС Японии, оснащенных компьютерными системами слежения и наведения Aegis.

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