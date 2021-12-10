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Япония достигла минимального показателя по углеводным выбросам

Япония достигла минимального показателя по углеводным выбросам Правительство Японии утверждает, что с начала ведения наблюдений в 1990 году, углеродные выбросы достигли рекордно низких показателей.
Другие страны
10 декабря 2021 г. 09:40
Япония достигла минимального показателя по углеводным выбросам

Правительство Японии утверждает, что с начала ведения наблюдений в 1990 году, углеродные выбросы достигли рекордно низких показателей.

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Киодо".

В докладе Кабмина указано, что резкое снижение выбросов в последние годы в первую очередь связано со спадом экономической активности из-за коронавируса. По сравнению с 2013 годом, в котором в Японии началась амбициозная программа уменьшения эмиссии газов, отмечается снижение выбросов на 18,4%.

К 2030 году, в Японии планируют сократить эти показатели на 46%, а в 2050 году — снизить до нуля.

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Версия на английском языке Japan’s greenhouse gas emissions hit record low

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