​Япония до конца 2019 года планирует выловить 227 китов

Япония, которая 30 июня вышла из Международной комиссии по промыслу китов (IWC), до конца этого года планирует в коммерческих целях выловить 227 китов.

Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Промысел японских рыбаков будет вестись в территориальных водах страны и ее исключительной экономической зоне, но не в водах Антарктиды.

Правительство Японии объявило о выходе из IWC в декабре 2018 года, за что подверглась критике со стороны ряда государств, включая Австралию. Тогда в Токио подчеркнули, что научно установленное поголовье ряда видов китов позволяет возобновить их коммерческий промысел. Кроме того, в правительстве отметили, что употребление китов в пищу и использование получаемых из них продуктов является частью культуры и жизни японцев с давних времен.

В 2014 году Международный суд ООН в Гааге потребовал от Токио прекратить китобойную программу, поскольку, как было заявлено, она проводится не с научными, а коммерческими целями. Правительство Японии в ответ уведомило, что сокращает число забиваемых китов на две трети, однако будет продолжать промысел. Этот проект был отвергнут Международной комиссией по промыслу китов, а Токио в ответ намекнул, что может выйти из этой организации.