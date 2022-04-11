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Япония будет добиваться нормализации отношений с Северной Кореей

Япония будет добиваться нормализации отношений с Северной Кореей Япония и дальше будет добиваться нормализации отношений с Северной Кореей, а также ее отказа от ракетной и ядерной программ.
Другие страны
11 апреля 2022 г. 09:58
Япония будет добиваться нормализации отношений с Северной Кореей

Япония и дальше будет добиваться нормализации отношений с Северной Кореей, а также ее отказа от ракетной и ядерной программ.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

"На основании японо-северокорейской Пхеньянской декларации (2002 года – ред.) комплексно решить сложные проблемы японских граждан, насильно удерживаемых в Северной Корее, ядерной и ракетной программ, рассчитаться с несчастьями прошлого и осуществить нормализацию японо-северокорейских отношений", - сказал Мацуно.

При этом он подчеркнул неприемлемость ракетных пусков Северной Кореей.

"Ракетные пуски, как проведенный в марте пуск межконтинентальной баллистической ракеты, способствуют еще большей напряженности, а последние действия Северной Кореи угрожают миру и стабильности Японии и мирового сообщества и являются категорически неприемлемыми. Мы вместе с мировым сообществом, и прежде всего с Соединенными штатами Америки, будем добиваться полной денуклеаризации Северной Кореи", - отметил Мацуно.

Сегодня исполняется 10 лет с момента, когда Ким Чен Ын занял пост первого секретаря Трудовой партии Кореи.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiya Şimali Koreya ilə münasibətlərin normallaşmasına çalışacaq

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