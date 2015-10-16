Япония будет добиваться реформирования Совбеза ООН

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ После избрания в непостоянные члены Совета Безопасности ООН Япония намерена еще более увеличить свой вклад в дело мира и стабильности на планете, а также вместе с другими странами добиваться реформирования Совбеза, говорится в опубликованном в пятницу заявлении министра иностранных дел Фумио Кисиды, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Наша страна избирается непостоянным членом Совета Безопасности ООН рекордное число — 11 раз, вклад Японии в этом качестве в дело мира и стабильности в мире станет шансом проявить и соответствие нашей страны положению кандидата в новые постоянные члены. Мы и впредь будем, укрепляя консолидацию со сторонниками реформирования (Совета Безопасности — ред.), продвигать его осуществление", — говорится в заявлении.

Египет, Сенегал, Украина, Уругвай и Япония избраны непостоянными членами Совета Безопасности ООН на период 2016-2017 года. В этом году на непостоянное членство в Совете Безопасности претендовали пять стран: Египет и Сенегал (от группы стран Африки), Украина (группа государств Восточной Европы), Уругвай (страны Латинской Америки), Япония (группа Азиатско-Тихоокеанских стран). Кандидатуры этих стран были заранее одобрены соответствующими региональными группами. Однако несмотря на консенсус и отсутствие конкурентов, для избрания в СБ им необходимо было получить поддержку минимум от двух третей — 129 голосов членов Генассамблеи.