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Япония более чем вдвое увеличит число навигационных спутников QZSS

Япония более чем вдвое увеличит число навигационных спутников QZSS Правительство Японии планирует более чем вдвое увеличить число спутников для собственной системы глобального позиционирования QZSS.
Другие страны
5 октября 2024 г. 21:47
Япония более чем вдвое увеличит число навигационных спутников QZSS

Правительство Японии планирует более чем вдвое увеличить число спутников для собственной системы глобального позиционирования QZSS.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что на данный момент система насчитывает четыре спутника "Митибики" - к 2026 году их число планируется довести до семи, а к концу 2030-х годов - до 11. Подчеркивается, что увеличение числа спутников направлено на снижение зависимости Японии от иностранных систем позиционирования.

Особенность QZSS заключается в высокой степени шифрования сигналов, что дает возможность надежно защитить их от помех, которые могут создавать недружественные государства или террористические организации. Помимо гражданских пользователей, на "Митибики" предполагается полностью переключить вооруженные силы и спецслужбы Японии.

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