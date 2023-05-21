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Япония анонсировала отправку Украине очередной партии военной помощи

Япония анонсировала отправку Украине очередной партии военной помощи Япония отправит в Украину 100 автомобилей сил самообороны и 30 тыс. пайков продовольствия.
Другие страны
21 мая 2023 г. 19:54
Япония анонсировала отправку Украине очередной партии военной помощи

Япония отправит в Украину 100 автомобилей сил самообороны и 30 тыс. пайков продовольствия.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщается на сайте МИД Японии.

Также премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о решении принять раненых украинских военных в госпиталях сил самообороны страны, отметили в ведомстве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером Японии Фумио Кисидой. В частности, политики обсудили материально-технические возможности сил обороны Украины. Зеленский также поблагодарил Кисиду за помощь для Украины на $7,6 млрд.

Стороны договорились о проведении украинско-японской конференции по восстановлению Украины.

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