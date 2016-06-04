Японец в 96 лет стал самым пожилым выпускником ВУЗа в мире

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Житель японского города Такамацу на западе Японии, 96-летний Сигэми Хирата признан самым пожилым выпускником высшего учебного заведения в мире по версии Книги рекордов Гиннесса, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Хирата родился 1 сентября 1919 года. В 2005 году, когда японцу было 85 лет, он принял решение всерьез заняться изучением поэзии и поступил в Киотский университет искусства и дизайна. Для окончания обучения Хирате потребовалось 11 лет.

"Я счастлив. Учиться - это всегда весело в моем возрасте", - цитирует агентство Киодо слова новоиспеченного выпускника в ходе церемонии вручения удостоверения рекордсмена, которое состоялось в пятницу в его родном доме.

"Моя следующая цель - дожить до 100 лет. И если я буду в хорошей форме в это время, я подумаю над тем, чтобы продолжить обучение и получить ученую степень", - добавил, смеясь, Хирата.

Японец отметил, что секретом его хорошего настроения и долголетия являются люди, которые его окружают. У японца двое детей, пятеро внуков и четверо правнуков.