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Японец пытался протаранить резиденцию премьера

Японец пытался протаранить резиденцию премьера В Токио задержан мужчина, совершивший нападение на штаб-квартиру правящей Либерально-демократической партии и на резиденцию премьера.
Другие страны
19 октября 2024 г. 09:09
Японец пытался протаранить резиденцию премьера

В Токио задержан мужчина, совершивший нападение на штаб-квартиру правящей Либерально-демократической партии и на резиденцию премьера.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал NHK.

по информации телеканала, задержанный бросил пять или шесть «коктейлей Молотова» у входа в штаб партии. Одна из бутылок попала в полицейскую машину. Пожар потушен, никто не пострадал.

После этого мужчина скрылся с места преступления на машине и попытался въехать на территорию резиденции премьера Японии. Он не смог протаранить забор. После этого подозреваемый пытался бросить предмет, похожий на дымовую шашку.

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Версия на английском языке Japanese man attempts to ram prime minister's residence

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