Японец пытался протаранить резиденцию премьера

В Токио задержан мужчина, совершивший нападение на штаб-квартиру правящей Либерально-демократической партии и на резиденцию премьера.

В Токио задержан мужчина, совершивший нападение на штаб-квартиру правящей Либерально-демократической партии и на резиденцию премьера.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал NHK.

по информации телеканала, задержанный бросил пять или шесть «коктейлей Молотова» у входа в штаб партии. Одна из бутылок попала в полицейскую машину. Пожар потушен, никто не пострадал.

После этого мужчина скрылся с места преступления на машине и попытался въехать на территорию резиденции премьера Японии. Он не смог протаранить забор. После этого подозреваемый пытался бросить предмет, похожий на дымовую шашку.