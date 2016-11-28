Янукович в суде рассказал, почему остановил процесс евроинтеграции Украины

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Бывший президент Украины Виктор Янукович во время видеодопроса в суде объяснил, почему приостановил процесс евроинтеграции Украины.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, Янукович сегодня принял участие в допросе в Святошинском районном суде Киева в режиме видеоконференции из Ростовского областного суда в России.

"Я понимал, что несу ответственность перед народом, и подписание Соглашения об ассоциации с ЕС в части всеобъемлющей зоны свободной торговли напрямую влияло на наши национальные интересы", – заявил он. Он отметил, что тогда власть обратилась к Евросоюзу, чтобы доработать это Соглашение. При этом, по словам Януковича, он не менял европейское направление интеграции Украины, и лишь отложил его.

Комментируя вопрос о разгоне Майдана, Янукович допустил, что к разгону участников Евромайдана в ночь на 30 ноября 2013 года мог иметь отношение возглавлявший в то время его администрацию Сергей Левочкин и заверил, что не отдавал каких-либо приказов о применении оружия.