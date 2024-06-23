Ян Липавский: ЕС должен принимать новые страны поочередно

Новые страны должны вступать в Евросоюз поочередно на основе результатов проделанных реформ, а не группами.

Новые страны должны вступать в Евросоюз поочередно на основе результатов проделанных реформ, а не группами.

Как передает Report со ссылкой на агентство ČTK , такое мнение высказал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на полях Европейского форума Вахау в Австрии.

Глава чешского МИД высказался в пользу так называемой "модели регаты", предполагающей конкуренцию между странами - кандидатами на вступление в ЕС. По мнению Липавского, расширение сообщества сразу за счет нескольких стран "навредило бы" тем кандидатам, которые достигли наибольшего прогресса в ходе проведения реформ для вступления в Евросоюз.

В то же время министр указал, что Украина - "это особый случай" в связи с продолжающимся конфликтом, и она заслуживает всяческой поддержки со стороны стран ЕС.