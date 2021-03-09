Ямайка получила первую партию вакцины от коронавируса

Груз с 50 тыс. доз вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, прибыл в понедельник на Ямайку из Индии.

Груз с 50 тыс. доз вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, прибыл в понедельник на Ямайку из Индии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция Radio Jamaica.

Отмечается, что партию в аэропорту Кингстона принимал премьер-министр страны Эндрю Хоулнесс. Вакцинацию населения власти планируют начать в среду.

На Ямайке третий день подряд фиксируют рекордный суточный прирост количества случаев заражения коронавирусом. По официальным данным, на острове с начала пандемии зарегистрировано около 27 тысяч инфицированных, умерли 454 человека.