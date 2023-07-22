Ямайка планирует стать республикой, прекратив признавать Карла III своим монархом

Правительство Ямайки выразило желание провести референдум в ближайшее время для обсуждения перехода к республиканской форме правления с целью прекращения признания британского короля Карла III в качестве главы государства.

Правительство Ямайки выразило желание провести референдум в ближайшее время для обсуждения перехода к республиканской форме правления с целью прекращения признания британского короля Карла III в качестве главы государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью газете The Mirror заявил ямайский премьер-министр Эндрю Хоулнесс.

Он выразил сожаление о том, что не удалось сделать это сразу после смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года, так как это представлялось "подходящим моментом" для объявления Ямайки республикой.

Премьер-министр также отметил, что подготовка к референдуму затягивается из-за необходимости "продолжительной информационной работы и консультаций с общественностью".

"Мы установили ориентировочные сроки, а точнее проведения референдума в 2024 году. Мы бы хотели успеть все сделать в течение года, однако это не прямолинейный процесс.Члены королевской семьи были очень деликатны в этом вопросе. Сам король и его семья предельно ясно заявили, что суверенные государства, входящие в Содружество наций, самостоятельно решают такого рода вопросы" - сказал Хоулнесс.

Кроме того он подчеркнул, что Ямайка стремится к сохранению связей с Соединенным Королевством и Содружеством.