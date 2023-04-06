Якова Милатовича избрали президентом Черногории

Бывший министр экономического развития Черногории Яков Милатович избран президентом, набрав 58,88% голосов.

Бывший министр экономического развития Черногории Яков Милатович избран президентом, набрав 58,88% голосов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Государственной избирательной комиссии (ГИК).

"Государственная избирательная комиссия утверждает результаты выборов президента Черногории. Кандидат Яков Милатович избран в качестве президента Черногории с 222 592 голосами, то есть 58,88% от общего количества голосов", - сказано в сообщении.

Согласно информации ГИК, уходящий президент Мило Джуканович получил 41,12%, или 154 769 голосов.

Второй тур выборов президента Черногории прошел 2 апреля. Правом голоса обладало свыше 542 тыс. человек, явка составила 70,7%.