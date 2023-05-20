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Яков Милатович приведен к присяге президента Черногории

Яков Милатович приведен к присяге президента Черногории Победивший на состоявшихся в Черногории 2 апреля выборах президента Яков Милатович был приведен в субботу к присяге и вступил в должность главы государства.
Другие страны
20 мая 2023 г. 16:09
Яков Милатович приведен к присяге президента Черногории

Победивший на состоявшихся в Черногории 2 апреля выборах президента Яков Милатович сегодня приведен к присяге и вступил в должность главы государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция инаугурации избранного президента велась на телеканале RTCG.

"Когда мы смотрим на нынешний глобальный контекст, который в значительной степени сейчас определяется нападением России на Украину, не должно быть и не будет никакого отклонения от наших стратегических целей, определяющих Черногорию как часть евроатлантической семьи", - заявил Милатович в своей инаугурационной речи. Он подчеркнул, что "приоритетом всех приоритетов является ускорение пути Черногории к полноправному членству в ЕС".

"Я начинаю свой пятилетний президентский срок с большим желанием внести полноценный вклад в дальнейшее демократическое развитие страны, ее институциональную стабилизацию и экономический прогресс, - отметил Милатович. - В рамках полномочий, данных мне конституцией и законом, я буду стремиться быть фактором примирения и единства на благо каждого гражданина и общества в целом, но в то же время буду и корректирующим фактором, направляющим общественные процессы в сторону дальнейшей демократизации государства". Новый президент подчеркнул, что "не будет делить граждан на тех, кто голосовал за него на прошедших выборах, и тех, кто тогда думал иначе".

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