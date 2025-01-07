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Якорь задержанного в Финляндии танкера Eagle S найден и поднят со дна

Якорь задержанного в Финляндии танкера Eagle S найден и поднят со дна Якорь танкера Eagle S, задержанного в Финляндии по подозрению в повреждении кабелей в Финском заливе, нашли и подняли со дна.
Другие страны
7 января 2025 г. 20:14
Якорь задержанного в Финляндии танкера Eagle S найден и поднят со дна

Якорь танкера Eagle S, задержанного в Финляндии по подозрению в повреждении кабелей в Финском заливе, нашли и подняли со дна.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания Yle со ссылкой на ВМС Швеции.

Центральная криминальная полиция подозревает, что якорем был перерезан электрический кабель между Финляндией и Эстонией, а также повреждены четыре коммуникационных кабеля. Полиция подозревает восемь членов экипажа Eagle S в совершении серьезных нарушений в сфере телекоммуникаций.

Уточняется, что якорь был поднят шведским судном HMS Belos. Сейчас он находится в распоряжении финских властей и будет тщательно исследован.

По данным Yle, якорь был найден на маршруте следования танкера недалеко от места, где заканчивается след от его волочения по дну.

25 декабря энергетический кабель EstLink 2, пролегающий по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией, был отключен в аварийном порядке. Полиция и пограничная служба Финляндии задержали нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в причастности к повреждению кабеля. Позднее газета Postimees сообщила, что эстонские компании уведомили о повреждении трех кабелей между Финляндией и Эстонией.

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