Яир Лапид вступил в должность премьер-министра Израиля

Лидер израильской партии "Еш Атид" Яир Лапид в полночь с четверга на пятницу официально вступил в должность премьер-министра еврейского государства.

Лидер израильской партии "Еш Атид" Яир Лапид в полночь с четверга на пятницу официально вступил в должность премьер-министра еврейского государства.

Как передает Report со ссылкой на газету " Times of Israel" , Лапид стал 14-м премьером в истории Израиля.

В свою очередь канцелярия премьер-министра ровно в полночь разместила на своей странице в Twitter официальную фотографию нового главы кабмина. "Премьер-министр Израиля - Яир Лапид", - говорится в подписи к фото.

Днем ранее израильский Кнессет (парламент) после многодневного обсуждения одобрил законопроект о самороспуске. В тот же день занимавший до сих пор пост премьер-министра Нафтали Беннет передал дела Лапиду. Он будет возглавлять кабмин как минимум до назначенных на 1 ноября досрочных парламентских выборов, которые станут уже пятыми за три с половиной года.