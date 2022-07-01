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Яир Лапид вступил в должность премьер-министра Израиля

Яир Лапид вступил в должность премьер-министра Израиля Лидер израильской партии "Еш Атид" Яир Лапид в полночь с четверга на пятницу официально вступил в должность премьер-министра еврейского государства.
Другие страны
1 июля 2022 г. 02:12
Яир Лапид вступил в должность премьер-министра Израиля

Лидер израильской партии "Еш Атид" Яир Лапид в полночь с четверга на пятницу официально вступил в должность премьер-министра еврейского государства.

Как передает Report со ссылкой на газету "Times of Israel", Лапид стал 14-м премьером в истории Израиля.

В свою очередь канцелярия премьер-министра ровно в полночь разместила на своей странице в Twitter официальную фотографию нового главы кабмина. "Премьер-министр Израиля - Яир Лапид", - говорится в подписи к фото.

Днем ранее израильский Кнессет (парламент) после многодневного обсуждения одобрил законопроект о самороспуске. В тот же день занимавший до сих пор пост премьер-министра Нафтали Беннет передал дела Лапиду. Он будет возглавлять кабмин как минимум до назначенных на 1 ноября досрочных парламентских выборов, которые станут уже пятыми за три с половиной года.

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Версия на азербайджанском языке Yair Lapid İsrailin Baş naziri vəzifəsinin icrasına başlayıb

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