Яир Лапид: Израиль не заинтересован в масштабной операции в секторе Газа, но и не боится ее

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что страна не заинтересована в масштабной операции в секторе Газа, но не боится ее.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что страна не заинтересована в масштабной операции в секторе Газа, но не боится ее.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"Сегодняшние действия в Газе начались в свете конкретных угроз, которые нарушили привычный уклад жизни на юге", - отметил Лапид.

Он подчеркнул, что Израиль не заинтересован в масштабной операции в Газе, но и не боится ее.

В публикации отмечается, что во время телевизионного выступления Лапида звучали сирены воздушной тревоги в разных районах Израиля.

Напомним, что активисты радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" выпустили из сектора Газа по Израилю около 40 ракет, 30 из них были перехвачены. По данным радиостанции, сигналы ПВО сработали в районе городов Ришон-ле-Цион, Бат-Ям, Холон и Явне в центральной части Израиля, а также в Ашкелоне и Ашдоде на юге.

До этого из сектора Газа по Израилю выпустили ракеты, их сбивала система ПВО "Железный купол". В нескольких городах на юге страны объявлена воздушная тревога.