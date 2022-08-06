О нас

Яир Лапид: Израиль не заинтересован в масштабной операции в секторе Газа, но и не боится ее

Яир Лапид: Израиль не заинтересован в масштабной операции в секторе Газа, но и не боится ее Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что страна не заинтересована в масштабной операции в секторе Газа, но не боится ее.
Другие страны
6 августа 2022 г. 03:10
Яир Лапид: Израиль не заинтересован в масштабной операции в секторе Газа, но и не боится ее

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что страна не заинтересована в масштабной операции в секторе Газа, но не боится ее.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"Сегодняшние действия в Газе начались в свете конкретных угроз, которые нарушили привычный уклад жизни на юге", - отметил Лапид.

Он подчеркнул, что Израиль не заинтересован в масштабной операции в Газе, но и не боится ее.

В публикации отмечается, что во время телевизионного выступления Лапида звучали сирены воздушной тревоги в разных районах Израиля.

Напомним, что активисты радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" выпустили из сектора Газа по Израилю около 40 ракет, 30 из них были перехвачены. По данным радиостанции, сигналы ПВО сработали в районе городов Ришон-ле-Цион, Бат-Ям, Холон и Явне в центральной части Израиля, а также в Ашкелоне и Ашдоде на юге.

До этого из сектора Газа по Израилю выпустили ракеты, их сбивала система ПВО "Железный купол". В нескольких городах на юге страны объявлена воздушная тревога.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Baş nazir: “İsrail Qəzzada əməliyyatda maraqlı deyil, lakin bundan qorxmur”

Самое читаемое

В Азербайджане начинается этап тестового экзамена по сертификации учителей
В Азербайджане начинается этап тестового экзамена по сертификации учителей
30 июля 2022 г. 10:17
МВД прокомментировало информацию о больших пробках во время фестиваля Yaylaq
МВД прокомментировало информацию о больших пробках во время фестиваля Yaylaq
31 июля 2022 г. 12:26
AZAL увеличил экспортные доходы более чем в 32 раза
AZAL увеличил экспортные доходы более чем в 32 раза
1 августа 2022 г. 14:30
Рэмзи стал игроком «Ниццы»
Рэмзи стал игроком «Ниццы»
2 августа 2022 г. 06:57
Президент Ирана отправится в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
Президент Ирана отправится в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
2 августа 2022 г. 11:19
В Азербайджане число принимающих бесконтактные платежи POS-терминалов выросло на 49%
В Азербайджане число принимающих бесконтактные платежи POS-терминалов выросло на 49%
2 августа 2022 г. 17:50
В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека
В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека
3 августа 2022 г. 12:11
В Хырдалане прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
ФотоВ Хырдалане прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
3 августа 2022 г. 23:22
Азербайджан начал закупать капусту в еще одной стране
Азербайджан начал закупать капусту в еще одной стране
4 августа 2022 г. 10:24
В Ясамальском районе Баку ограничат движение транспорта
В Ясамальском районе Баку ограничат движение транспорта
4 августа 2022 г. 17:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi